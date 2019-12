Un artista affamato ha mangiato l'ormai celebre banana di Maurizio Cattelan. Ecco il video

«È un'opera deliziosa», ha esclamato David Datuna, l'artista e performer americano che lo scorso sabato ha mangiato la "banana" di Maurizio Cattelan, esposta all'Art Basel Miami Beach. "Comedian" - questo il titolo dell'opera - era stata venduta per un valore di 120mila dollari. Datuna si è avvicinato al muro dove la banana era appesa con lo scotch, l'ha presa senza fare troppo il vago, l'ha sbucciata e l'ha divorata.

Tutta la scena è stata ripresa con il cellulare e il video è stato postato sull'account del performer, che a sua volta ne ha fatto un'opera d'arte dal titolo: "Artista affamato".

«Io amo il lavoro di Maurizio Cattelan e ho amato veramente questa installazione, è davvero deliziosa», ha spiegato su Instagram David Datuna.

Subito dopo l'episodio, il mangiatore della banana è stato preso dalla sicurezza e allontanato dalla zona. "Comedian" è stata rimpiazzata da un'altra banana con nastro adesivo.

In pratica, si tratta di un artista che mangia un altro artista. La banana di Cattelan ha mosso molte polemiche negli ultimi giorni: il tono dissacrante, eccessivo e beffardo di uno degli artisti più pagati al mondo, non è piaciuto ai più che forse non hanno compreso la sua carica provocatoria.

«Posso mangiare la banana e il concetto di banana solo perché sono un artista anche io. Rispetto Cattelan, lo adoro. Ma io sono un artista che mangia un altro artista», ha infine puntualizzato Datuna, che ci ha tenuto a dire che non ha mangiato "Comedian" per protesta, ma solo perché anche il suo gesto è arte.

Dal museo fanno sapere che il performer non verrà denunciato. Era prevista una sostituzione per l'opera di Cattelan: quando la prima banana sarebbe andata a male, una seconda era già pronta per essere attaccata al muro. Un'opera che si rigenera, insomma, anche se viene mangiata.

