Ricordate George Clooney e i Monuments Men? Alla loro guida c'è adesso un'italiana!

Ricordate il film diretto e interpretato da George Clooney, "Monuments Men"? Nella pellicola, una squadra di curatori di musei, architetti ed esperti d'arte veniva reclutata dall'esercito degli Stati Uniti per recuperare e proteggere le opere d'arte trafugate dai nazisti. Una vicenda vera, sospesa tra grande coraggio e spy story, che ha poi portato alla nascita della Monuments Men Foundation for the Prevention of Art,un'organizzazione mondiale che tuttora ricerca e restituisce ai paesi che ne sono legittimi proprietari le opere rubate durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alla guida della Fondazione è stata adesso designata un'italiana. Si tratta di Anna Bottinelli, fiorentina, di 32 anni, dal prestigioso curriculum accademico. Anna Bottinelli è entrata nella Fondazione dei Monuments Men nel 2014, è poi diventata direttore della ricerca e ora ne è presidente. Il marito di Anna è Robert M. Edsel, che ha firmato il volume da cui è stato tratto il film di George Clooney e che è stato ex presidente della Fondazione.

«Sono molto entusiasta dell’opportunità di guidare la Monuments Men Foundation nel futuro», ha affermato Anna Bottinelli. «Non vedo l’ora di approfondire le relazioni della Fondazione con le principali organizzazioni nel settore dei beni culturali sia negli Usa e sia all’estero. Siamo particolarmente entusiasti delle nostre relazioni di lunga data con l’Archivio Nazionale Usa e i carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale. C’è molto ancora da fare e il 2020 sarà un anno di intenso lavoro».

(Foto Getty Images)