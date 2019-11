Novembre: mese della prevenzione oncologica maschile

Novembre è il mese della prevenzione oncologica maschile e LILT Milano ha lanciato una campagna dedicata, Movemen, con l'hashtag Non fartene un baffo. Infatti, durante tutto il mese, gli uomini che aderiscono alla Campagna, detti Mo Bro (Movember brother) si faranno crescere i baffi o ne indosseranno di finti.

L'invito, rivolto agli uomini, è quello di sottoporsi a visite urologiche periodiche. Come ricorda infatti il prof. Marco Alloisio, presidente di LILT Milano, «In Italia il tumore alla prostata è la patologia oncologica più frequente tra i soggetti di sesso maschile e rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Nel 2016 si stimano circa 35 mila nuovi casi in Italia e nella sola Milano nel 2015 sono stati circa 1900 gli uomini colpiti da questo tumore. Questa patologia, se diagnosticata in tempo, può essere curata con successo: la speranza di sopravvivenza a 5 anni si avvicina al 90% e la percentuale è ancor più elevata se la diagnosi avviene in uno stadio precoce. Purtroppo, però, il numero di italiani che si sottopone a visite urologiche periodiche è ancora molto basso... Da parte nostra, come LILT Milano, metteremo a disposizione visite gratuite per tutto il mese di novembre nei nostri Spazi Prevenzione. Il mio è un invito a telefonare per prenotare un appuntamento».

Scopri tutte le informazioni sul sito www.legatumori.mi.it

(Photo by Online Marketing on Unsplash)