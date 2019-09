Come combattere l'obesità

L’obesità è in crescita e non solo tra gli adulti.

I motivi dell'eccessivo aumento di peso (è questa infatti l'obesità) nascono da uno squilibrio tra l’assunzione, l’immagazzinamento e il dispendio di energia. E ai disagi di natura psicologica si aggiungono naturalmente quelli legati allo sviluppo di malattie croniche.

Le cause dell'obesità sono diverse. Esistono infatti cause ambientali e sociali come la vita sedentaria e le cattive abitudini alimentari, o l'incapacità di resistere alle tentazioni dei cibi ipercalorici; ma ci sono anche cause biologiche, come la predisposizione genetica, la iperfunzionalità o il diabete mellito di tipo 2. A causare obesità sono anche pulsioni psicologiche, che spingono a compensare depressione e insicurezza con il cibo.

Obesità e sovrappeso sono fattori di rischio per numerose malattie croniche (cardiovascolari, della tiroide, dei reni, della cistifellea) e per alcuni forme tumorali.

Ecco perché è di fondamentale importanza prevenire l'obesità seguendo abitudini alimentari corrette e un’alimentazione moderata, povera di grassi e ricca di verdura e aumentando l'attività fisica. Studi recenti sostengono inoltre che una regolare attività fisica moderata può allungare la vita di una persona di 3-5 anni.

(Photo by amirali mirhashemian on Unsplash)