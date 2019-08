UN'ESTATE CHE PROFUMA DI ARTE E DI CULTURA

Che cosa state leggendo durante queste vacanze?

Noi ci siamo dedicati al libro "Racconti di Mare", curato per Acqua dell'Elba dal professor Mauro Ferraresi dell'università IULM di Milano. Il libro è stato presentato in anteprima durante SEIF - Sea Essence International Festival, e gli incipit di alcuni racconti sono stati letti dal nostro Maurizio Di Maggio che conduceva la serata.

La copertina del libro è un'opera d'arte che proviene dalla collezione di Acqua dell'Elba, un progetto che cresce di anno in anno grazie a due iniziative che sono diventate un appuntamento fisso dell'estate elbana: "Artisti all'Elba" e "Premio d'Arte Acqua dell'Elba" che vedono l'azienda di Marciana Marina collaborare con l'Accademia di belle Arti di Brera.

Per il Premio, la prestigiosa istituzione milanese, seleziona ogni anno alcuni giovani e promettenti artisti e, ai tre migliori, Acqua Dell'Elba offre una borsa di studio da 1500 euro. Quest'anno la mostra si svolgerà dal 24 al 31 agosto presso il Centro per le Arti Visive e Figurative Telemaco Signorini di Portoferraio e avrà come tema "L'orizzonte del mare": venti gli studenti selezionati, che espongono lavori di pittura, fotografia, video, tecniche miste per una panoramica imperdibile sulla giovane creatività artistica italiana.

Se siete già sull'isola, invece, potete assistere alla mostra della serie "Artisti all'Elba" e dedicata ad Alfredo Gioventù, un interessante artista che con la ceramica ricrea, cercandone l'anima segreta, i sassi che fin da piccolo osservava sulla battigia della sua Sestri Levante e di cui cerca di catturare l'essenza. Inevitabile che la sua opera si rivelasse interessante per un brand che ha come slogan "L'essenza del mare".

Un tema, quello dell'essenza, che torna anche nel nostro consueto suggerimento musicale: "The Essence of Us" di Emilie Adams.

Scoprite l'essenza del mare su acquadellelba.com