L'ELEGANZA ESTIVA DI ACQUA DELL'ELBA

Ormai è fatta.

Sicuramente state smettendo i tailleur, le giacche e le cravatte per indossare la leggerezza e la freschezza che rendono l'estate la stagione più easy dell'anno.

Oggi vi suggeriamo alcuni spunti di stile che hanno tutto il colore e l'essenza del mare: come poteva essere altrimenti, visto che stiamo parlando di Acqua dell'Elba?

La profumeria artigianale che da Marciana Marina sta conquistando il cuore di tutto il mondo - sicuramente avrete visto lo spot in televisione in queste settimane - produce anche alcuni articoli che per una vacanza al mare sono davvero ideali.

Imperdibile il telo mare in morbida spugna disponibile in due formati, ma il vero tocco di classe e l'abbinamento pareo per lei e bermuda per lui. I bermuda in garza di lino sono disponibile in verde o a righe, mentre il pareo è nell'inconfondibile, iconico color acquamarina che è diventato il segno di riconoscimento di questo brand che profuma d'estate.

Se poi la vostra estate prevede il mare negli occhi e il sole sulla pelle, non potete farvi mancare la linea di solari Acqua dell'Elba: creme per il viso e per il corpo con tre diversi fattori di protezione, latte dopo sole e un delicato scrub esfoliante.

Per completare questa perfetta mise da spiaggia, nella vostra playlist non può mancare la rilassata leggerezza dell'ultimo disco del grande Henri Salvador con la sua "Jazz Mediterranée".

Scoprite l'essenza del mare su acquadellelba.com