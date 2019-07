L'ESTATE È TUTTA MIA

La sentite vero?

L'aria di vacanze che sta soffiando nelle torride notti d'estate, portando il richiamo imperioso del mare che vi invita a mettere tutto in valigia le vostre per regalarvi momenti tutti per voi.

Bene, l'hanno sentita sentita anche quelli di Acqua dell'Elba: loro il mare ce l'hanno vicino e certe cose le sentono prima.

Così, per quest'estate, pensando proprio alle vacanze, hanno realizzato MIA, la confezione che contiene due flaconi da 15 ml di profumo: una da tenere in borsa l'altra da mettere in valigia.

Oppure, perché no, una per voi e una per la persona che vi accompagnerà in vacanza: sempre più spesso, per esempio, le donne amano regalarsi una vacanza fra amiche, anche solo pochi giorni da vivere fra ragazza prima delle vacanze ufficiali.

In questi giorni di condivisione di esperienze, anche il profumo potrebbe essere lo stesso per entrambe: niente di meglio, quindi, di una confezione che vi consenta di farlo provare anche a una vostra amica.

Le fragranze disponibili nella confezione MIA sono l'iconica Classica, la profonda e misteriosa Blu, l'incantata Arcipelago: da uomo o da donna, il vostro profumo preferito si fa in due per darvi un'estate indimenticabile.

La canzone che vi suggeriamo di abbinare a questo prodotto non poteva che essere un classico Motown: "It Takes Two" dalle voci indimenticabili di Marvin Gaye e Kim Weston.

