IL MARE NEGLI OCCHI, IL SOLE SULLA PELLE

Quest'estate tu metti la voglia di abbronzarti... ed i prodotti per farlo in modo sicuro e rispettoso della natura li mette Acqua dell'Elba con i suoi solari.

L'estate è arrivata, e insieme al caldo si fa sentire la voglia di mettere da parte il pallore della città e acquistare un colore luminoso e ambrato da sfoggiare nelle serate all'aperto, fra un aperitivo sul lungomare, una romantica passeggiata sul molo e una notte tutta da ballare. L'importante è poter contare su prodotti che consentano di abbronzarsi in tutta sicurezza.

Per questo Acqua dell'Elba ha creato la sua nuova linea di solari, prodotti che stanno diventando il compagno di spiaggia ideale per chi ama non soltanto abbronzarsi con la giusta protezione, ma anche utilizzare prodotti realizzati con il rispetto totale del mare.

I solari Acqua dell'Elba hanno entrambe queste caratteristiche.

Il viso è una parte del corpo molto delicata, sempre esposta al sole, per questo la crema solare viso Acqua dell'Elba è disponibile nei due fattori di protezione 30 e 50.

Per il corpo, oltre a questi due SPF, c'è anche il fattore 15, dedicato a chi si abbronza più facilmente senza scottarsi.

Indispensabili complemento alle creme solari, il latte doposole, che abbinato al delicato scrub esfoliante, aiuta a ottenere un'abbronzatura che si sposa con la saluta della pelle. E con la salvaguardia del mare.

La linea solari Acqua dell'Elba, infatti, è realizzata nel pieno rispetto del mare, con un occhio alla salvaguardia della sua bellezza. Nella formulazione dello scrub, per esempio, sono già state eliminate le microplastiche inquinanti, anticipando la normativa che ne prevede il bando a partire dal 2020. Al loro posto sono state utilizzate dei microscopici granelli di sabbia e una speciale polvere di corallo, ottenuta dalle operazioni di pulizia dei fondali da vecchio corallo, che altrimenti rischierebbe di soffocare le nuove formazioni di questo tesoro del mare.

Sicuramente torneremo a parlare di questi solari amici dell'estate... adesso però è il momento del consueto consiglio musicale, e oggi non poteva che essere un classico che sentiamo spesso in varie versioni su Montecarlo Nights.

"Sunny", oggi nella versione di Bobby Hebb.

Scopri l'essenza del mare su acquadellelba.com