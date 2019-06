L'ESSENZA DELLA STORIA: IL PROFUMO DI COSIMO I DE' MEDICI

Toscano, innamorato dell'Isola d'Elba per cui sognava un ruolo centrale nell'Europa del suo tempo, studioso dell'alchimia che era la base dell'arte profumiera toscana, Cosimo I De' Medici è un personaggio che Acqua dell'Elba sente molto vicino alle sue corde.

Così, per celebrare il 500° anniversario della nascita di questo uomo politico determinato e dal carattere decisamente toscano, dal laboratorio di Marciana Marina è uscito un profumo davvero speciale, che si inserisce nel quadro delle iniziative con cui l'Isola d'Elba celebrerà l'anniversario del fondatore di Cosmopoli, l'attuale Portoferraio.

Realizzato in soli 500 pezzi numerati, Cosimo I De' Medici è un Eau de Parfum maschile che si caratterizza per il suo bouquet in cui note legnose e muschiate si alternano ad accordi freschi e agrumati, e sarà disponibile dal 12 giugno nei negozi monomarca e sul sito di Acqua dell'Elba, fino ad esaurimento dei pezzi.

L'immagine del nuovo profumo, disponibile esclusivamente nella versione da 100 ml., è stata scelta con un contest che ha coinvolto studenti di grafica: Acqua dell'Elba, infatti, crede molto nei giovani e nelle loro capacità di tradurre la storia e le tradizioni in un linguaggio contemporaneo.

Questa originale accoppiata fra storia e modernità ha ispirato anche la scelta musicale di oggi, in cui Sting interpreta un brano di John Dowland, autore elisabettiano dalla forte personalità. Chissà, forse anche lui avrebbe apprezzato questo nuovo profumo.

