CON ACQUA DELL'ELBA SULLA VIA DELL'ESSENZA

L'isola d'Elba non è soltanto mare.

Sopra le sue acque cristalline, affacciate su calette da sogno e scogli che alternano il bianco al colore del ferro ci sono chilometri e chilometri di splendidi sentieri che invitano alla riflessione per sentirsi una sola cosa con la natura.

Acqua dell'Elba, la profumeria artigiana che sull'isola ha le sue radici e il suo laboratorio, ha voluto valorizzare questo patrimonio naturale con il pro-getto intitolato "La Via dell'Essenza": 130 chilometri divisi in 12 tappe, che si snodano sui sentieri più belli di tutta l'isola.

Realizzato in collaborazione con Legambiente e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il progetto "La Via dell'Essenza" ha selezionato un sentiero per ogni mese dell'anno, e si occupa della sua sistemazione per renderlo praticabile con il ripristino del piano di calpestio, la modellazione della vegetazione sui bordi e la realizzazione di cartelli informativi sulle sue particolarità naturalistiche.

Si scopre così di camminare fra arbusti di cisto marino e cespugli di mirto, fra i legni della macchia mediterranea e il rosmarino, mentre il mare porta con sé il profumo salino delle onde e sentori lontani di alghe.

Un'esperienza unica che chi andrà in vacanza all'isola d'Elba potrà vivere in prima persona, magari dopo averlo pianificato grazie a google Street View ha ha completato la mappatura di tutti i sentieri dell'Elba, per poi condividerla con gli amici a casa regalando loro i bouquet che hanno arricchito questa esperienza nella natura, racchiusi nei profumi di Acqua dell'Elba.

Per accompagnare la camminata lungo "La Via dell'Essenza", immersi nel profumo dei fiori, abbiamo selezionato il brano di Stevie Wonder "Power Flower", dedicato al potere che hanno le piante di ricondurci alla nostra essenza più naturale.

Scopri l'essenza del mare su acquadellelba.com