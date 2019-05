NOTA DOPO NOTA, L'ESSENZA DEL MARE È SEMPRE PIÙ CLASSICA

Unica, senza tempo, perfetta per ogni occasione o più semplicemente, Classica. La personalità della più rappresentativa fra le profumazioni di Acqua dell'Elba è racchiusa nel suo nome, oltre che naturalmente nel bouquet con cui restituisce l'essenza del mare a chi vive tenendo sempre il cuore fra le onde.

Classica è stata la creazione con cui Acqua dell'Elba ha inaugurato, nel 2000, la produzione del laboratorio artigianale di Marciana Marina, ispirandosi alla tradizione degli antichi profumieri toscani del Rinascimento e ai profumi di mare e di fiori trasportati dal vento che accarezza l'isola.

Nella variante maschile, Classica è un profumo fresco e marino, dove le note agrumate del mandarino e del limone si armonizzano con quelle del muschio e del rosmarino, con i legni della macchia mediterranea e con le alghe. Così Classica donna, un accordo femminile che riunisce in sé i fiori d’arancio, del mirto, della gardenia e del gelsomino, e l’inconfondibile cisto marino. La macchia mediterranea è presente anche nell'accordo che costituisce l'anima della profumazione femminile di Classica, unita a note fiorite di gardenia, mirto, gelsomino e fiori d'arancio, oltre che all'inconfondibile pro-fumo del cisto marino.

Ecco, questo è il segreto che rende Classica una profumazione senza tempo: la sua capacità di declinare in modo personale tutta la freschezza del mare, la sua capacità di esaltare la percezione del sé mantenendone inalterata l'essenza, anche nella mutevolezza dei giorni, dei mesi e degli anni.

Un po' come succede con i grandi classici della musica, che mantengono intatto il loro fascino passando da interprete a interprete, da un linguaggio a un altro. Così "La Mer" di Charles Trenet è rinata nell'elegante versione di Robbie Williams e che vi proponiamo di andare a riascoltare: "Beyond the Sea".

