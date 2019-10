Bellezza e tradizione: le affascinanti Botteghe Storiche di Genova

Una visita a Genova non si può dire completa se non ci si concede una passeggiata alla ricerca di uno dei tesori più preziosi della città: la sua ricca offerta di botteghe storiche, in perfetto equilibrio tra fascino della tradizione e sapienza artigianale.

Si tratta di negozi tradizionali attivi da almeno 70 anni (anche se spesso sono si superano i 200 anni di storia) da scoprire passeggiando per i quartieri della città. Tra raffinate confetterie e cioccolaterie, negozi di tessuti, abbigliamento e sartorie (le loro cravatte fatte a mano giunsero fino alla casa reale d’Inghilterra), drogherie, friggitorie e tripperie, laboratori tradizionali per lavorare il vetro, produrre timbri o tappi si ammirano anche edifici antichi e arredi e attrezzature d'epoca.

A tutelare questo affascinante patrimonio artigianale è l'Albo delle botteghe storiche, nel quale vengono inseriti gli esercizi in attività da almeno 70 anni e che soddisfano almeno tre dei cinque requisiti richiesti: la conservazione di elementi architettonici, arredi, attrezzature o strumentazioni storiche originali e ancora funzionanti, l’aver conservato la documentazione che testimonia la storia dell'esercizio, il contesto ambientale in cui operano.

L'elenco aggiornato delle botteghe, le novità e tutte le informazioni si trovano sul sito Botteghe Storiche Genova