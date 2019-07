Raoul Bova apre la sua masseria in Puglia

Raoul Bova lo sognava da tempo: dar vita a una masseria in Puglia, dove il rispetto della tradizione autoctona e la bellezza (naturale e architettonica) fossero a stretto contatto, in totale simbiosi.

Quel sogno adesso è realtà: Raoul Bova ha infatti aperto la Masseria San Giovanni, immersa tra gli uliveti secolari della Valle d’Itria. Nei pressi si trovano il Parco Regionale delle Dune Costiere e il mare Adriatico, tra Savelletri e Torre Canne.

La struttura della masseria risale al XVII secolo e c'è perfino una minuscola chiesetta annessa. Le camere della masseria sono 15 (5 sono suite) e non manca una bellissima piscina. Insomma, sembra esserci tutto per un soggiorno indimenticabile in Puglia. Un'avvertenza però: la presenza dell'attore non è garantita...