Quelle isole paradiso da raggiungere solo via mare

Sono piccoli assaggi di paradiso: isole incontaminate, dal mare cristallino, sabbie candide, silenzio assoluto. Lontane dalla pazza folla, ricordano in terra l'eden perduto. Addirittura sono raggiungibili solo via mare, per renderle ancora più fiabesche. Ecco quali sono le isole magiche in Europa (secondo il motore di ricerca Holidu e la piattaforma dedicata alle vacanze in barca vela Salisquare).

Cala Luna - Sardegna, Italia. Pace, acque blu cobalto e natura incontaminata.

La Graciosa - Spagna. Si trova alle Canarie, a nord di Lanzarote e vanta spiagge da sogno come Playa de las Conchas e Playa de la Cocina.

Isole di Lavezzi - Corsica, Francia. Si trovano tra la Corsica e la Sardegna, l'unica abitata è l'Isola di Cavallo.

Riserva Naturale Sa Dragonera - Maiorca, Spagna. Splendida riserva naturale, ricca di aree di immersione e sentieri escursionistici.



Baia del Navagio - Zante, Grecia. E' detta Spiaggia del relitto, per il suggestivo relitto circondata da imponenti scogliere grigie che la caratterizza.

Spiaggia Lalaria - Isola di Skiathos, Grecia. Famosa anche per le sue grotte marine in cui le acque offrono toni cangianti di blu.



Grotta blu - Isola di Bisevo, Croazia. Una delizia naturalistica in cui si arriva solo grazie a piccole imbarcazioni.



Skellig Michael - Irlanda. Resa famosa grazie sagli episodi VII e VIII della saga di "Star Wars", è raggiungibile su piccoli battelli a motore, con un'escursione che culmina nei resti del memorabile monastero del V secolo.



Isola a forma di cuore - Galesno, Croazia. E' romantica (ha davvero la forma di un cuore) e suggestiva e si raggiunge solo in barca.

(Foto Getty Images)