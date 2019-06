Il gioiello riscoperto: il fiabesco teatro in miniatura dell'imperatore

E' davvero un gioiello, capace di far volare l'immaginazione: sontuoso, raffinato, carico di memorie gloriose. E... davvero in miniatura. E' il bellissimo teatro fatto costruire nel magico scenario di Fontainbleau dall'Imperatore Napoleone III.

Il teatro era stato trascurato da anni. A farlo risplendere è stato uno sceicco, innamorato dell'arte e di questa preziosissima costruzione, inaugurata da Napoleone III nel 1857. Centocinquanta anni dopo, lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahya, presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha donato dieci milioni di euro allo stato francese, perché lo splendido teatro fosse restaurato. E ora, dopo dodici anni di lavori, il restauro è terminato.

Il teatro sarà ben presto aperto alle visite, per far scoprire tutto il fasto di un'epoca, il Secondo Impero, passato alla storia per il fascino e l'eleganza del suo stile e per il carisma della bellissima Imperatrice Eugenia.

In progetto c'è anche una stagione di spettacoli teatrali, anche se per pochi spettatori: la struttura, che nell'Ottocento aveva ospitato circa una dozzina di rappresentazioni di fronte a circa 400 cortigiani, è ricca di arredi originali e va dunque protetta con cautela da danni e usura.