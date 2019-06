Un week end all'insegna delle passioni: gli appuntamenti da non perdere

Il week end del 22 e 23 giugno sembra fatto apposta per soddisfare ogni passione: tra musica, cinema, benessere, motori e food, sono davvero numerosi gli appuntamenti da non perdere in tutta Italia. Ecco quelli da segnare subito in agenda.

Salone Auto Parco Valentino

Dal 19 al 23 giugno torna a Torino il salone dedicato al mondo dell'auto. Una vera festa dei motori: tante le novità di quest'anno, tra mobilità integrata, nuove motorizzazioni, guida autonoma e naturalmente grande passione per le quattro ruote, in tutte le sue declinazioni. Lo scenario è come di consueto la magnifica città di Torino, dall'innata vocazione motoristica, con le sue piazze e i suoi itinerari più prestigiosi.

Healthytude

Una settimana dedicata al benessere, inteso come armonia di corpo, mente e anima: è Healthytude, in programma dal 16 al 23 giugno all’interno del nuovo polo di Porta Nuova, a Milano. Gli eventi sono numerosi e coinvolgenti, tra lifestyle e ultime novità hi-tech, con esposizioni e talk con i maggiori studiosi del settore, sessioni di yoga collettive ed esibizioni sportive.

Milano Sushi Festival

A Milano, in Piazza Città di Lombardia, da mercoledì 19 a domenica 23 giugno, degustazione di sushi, performance di taiko (tamburi), shodo (calligrafia), dj set made in Japan, cosplayer, animazione, sake, ottima birra giapponese e ottimo vino italiano e internazionale. La cucina principale del Milano Sushi Festival è gestita da Finger’s e dal suo noto chef patron Roberto Okabe. Tanti i corner food a cura di realtà gastronomiche legate alla cucina giapponese e presenti sul territorio milanese, come Sushita, Karē No Kuruma, Takoyaki Ya, Pops Soba by Zazà Ramen e Maido.

Tener-a-mente

E' uno dei festival più celebri del nostro paese e si svolge a Gardone Riviera, dal 20 giugno al 26 luglio. A ospitare i live dei più grandi nomi della scena internazionale e italiana è il magnifico Anfiteatro del Vittoriale, tra i più belli d’Italia, e l'intimo Laghetto delle Danze. Un ambiente ricco di storia, cultura, arte e bellezza. Fu infatti il grande poeta Gabriele D'Annunzio a volere il Vittoriale degli Italiani, un complesso di edifici, vie, piazze, anfiteatro, giardini e corsi d’acqua costruito tra il 1921 e il 1938 a Gardone Riviera.

Locomotive Jazz Festival

Dal 23 giugno al 17 agosto la Puglia si accende di musica con il Locomotive Jazz Festival, che da Mola di Bari a Castro, da Melendugno a Taranto, da Cutrofiano a Brindisi, passando per costiere suggestive, centri storici e piazze luminose, propone imperdibili concerti live.

