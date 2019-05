Palazzi storici, capolavori d'arte, sorprese leonardesche e... visioni del futuro: alla scoperta degli eventi da non perdere!

Il viaggio tra le opere del grande artista Emanuele Luzzati a Palazzo Ducale di Genova; l'esposizione dedicata ia tesori d'arte in arrivo dall'Aquila; le visioni del futuro dal festival della divulgazione scientifica Focus Live; l'esperienza della Sala delle Asse come l'aveva immaginata Leonardo... Tra arte, scienza e intrattenimento il primo week end di giugno è ricco di appuntamenti da non perdere.

Labirinto Luzzati a Palazzo Ducale, Genova

Palazzo Ducale a Genova ospita, dal 1 giugno al 3 novembre, "Labirinto Luzzati", un'emozionante mostra dedicata a Emanuele Luzzati, scenografo, cartellonista, illustratore, pittore, ceramista, autore di pluri-premiati e raffinati cartoni animati. L'esposizione è un viaggio incantevole nel suo mondo fantastico, connotato da grande ricchezza di colori e stile immediato e fortemente espressivo.

I tesori dell'Aquila a Forte di Bard

Dal 31 maggio al 17 novembre il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, ospita la mostra "L’Aquila. Tesori d’arte tra XIII e XVI secolo", una selezione di opere recuperate e restaurate provenienti dalle chiese aquilane e dal Munda, Museo nazionale d’Abruzzo. Si tratta di un omaggio alla città dell’Aquila a dieci anni dal terribile sisma che l'aveva colpito e una testimonianza della grande ricchezza della sua arte. In esposizione, 14 opere tra oreficerie, sculture in terracotta, pietra e legno, dipinti su tavola e tela. Da ammirare, il memorabile Crocefisso della Cattedrale alla Croce processionale di Giovanni di Bartolomeo Rosecci, lo splendido San Sebastiano di Saturnino Gatti e le grandi tele di Mijtens. Alla mostra è affiancata l’esposizione fotografica "La città nascosta" di Marco D’Antonio, selezione di 15 grandi fotografie dedicate all’Aquila notturna.

Focus Live

Al Porto Antico di Genova è in programma Focus Live, il festival della divulgazione scientifica. Il titolo del festival è "Come vogliamo vivere nel 2029". Tante le domande poste da Focus Live: cosa desideriamo per noi e per il pianeta nei prossimi dieci anni? Come intendiamo ottenerlo? A rispondere, studiosi, esperti e scienziati, pronti a confrontarsi con il pubblico per parlare di ambiente, clima, intelligenza artificiale, ecosistemi, rivoluzione digitale.

A Milano, nel segno di Leonardo

Nello splendido scenario del Castello Sforzesco, tre sono gli eventi dedicati a Leonardo.

Il primo, in calendario dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020 presso la Sala delle Asse è intitolato "Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse". La celebre Sala delle Asse torna visibile facendo ammirare da vicino eccezionali tracce del suo disegno preparatorio, tra sfondi paesaggistici, tronchi, rami e foglie, con installazione multimediale. Dal 16 maggio al 18 agosto nella Sala dei Ducali è in programma la mostra "Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra natura, arte e scienza". Dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020, nella Sala delle Armi, "Museo virtuale della Milano di Leonardo": un tour virtuale alla scoperta dei luoghi di Leonardo a Milano così come l’artista li vedeva.

