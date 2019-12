Guida ai mercatini di Natale più belli in Italia e in Europa

Finalmente è arrivato quel momento dell'anno che in molti stavano aspettando: l'apertura dei mercatini di Natale. Piccoli villaggi di Santa Claus, dove è possibile respirare aria di festa e tanta tanta felicità. Ogni anno, i mercatini sono presi d'assalto da tutte le persone che amano questa festività e che vogliono l'idea in più per i regali da mettere sotto l'albero. Ecco allora la lista dei mercatini di Natale più belli in assoluto in Italia e in giro per l'Europa... prendete carta e penna e non lasciateveli sfuggire.

Mercatini di Natale a Merano

Senza ombra di dubbio, il Trentino Alto Adige ospita i mercatini dedicato al Natale più belli che ci siano. Questo perché la regione ha una lunghissima tradizione in questo senso, che arriva direttamente dalla Germania e che si è conservata intatta negli anni. A Merano, ad esempio, c'è uno dei più importanti d'Italia. Giostre, visite guidate della cittadina, artigianato locale e tantissime cose buone da mangiare, come nella migliore tradizione altoatesina.

Mercatini di Natale a Bolzano

Anche Bolzano non è da meno. Qui, il centro della città si trasforma in un villaggio delizioso con casette basse in legno, che ospitano prodotti dell'artigianato locale ed enogastronomici. Non possono mancare i famosi strudel con un bel bicchiere di vin brulée.

Mercatini di Natale a Trento

Non sono molti anni che anche Trento ha il suo mercatino dedicato al Natale. Però è fantastico, grazie alla dedizione e alla passione che i commercianti locali ci mettono per allestire il centro della città con prodotti locali, artigianato e tanta musica.

Mercatini di Natale a Bressanone

Il mercatino di Bressanone è uno dei più belli d'Italia. Il primo in assoluto risale a 500 anni fa, ed è per questo che resta uno dei più caratteristici. Qui è possibile trovare prodotti locali e artigianato della Valle Isarco.

Mercatini di Natale a Vipiteno

Le casette che vengono adibite a Vipiteno per il Natale sono fantastiche, profumano di mele e vin brulée. La tradizione è talmente tanto radicata che non è possibile non visitare questo mercatino almeno una volta nella vita.

Mercatini di Natale a Montepulciano

Passiamo ora in Toscana, una regione che si fa amare per la sua tradizione ricettiva. E anche a Natale non si smentisce. A Montepulciano, infatti, dal 16 novembre al 6 gennaio 2020 il centro storico si trasformerà in un vero e proprio villaggio per gli amanti di questa festività. Casette di legno, artigianato, street food e tanti tanti spettacoli a tema allieteranno le ore passate in compagnia dei vostri cari.

Mercatini di Natale a Verona

Il mercatino di Natale a Verona viene inaugurato il 12 dicembre, a Santa Lucia. La tradizione narra che la Santa arriva proprio in questo giorno a portare i suoi doni a tutti. Meravigliosa la classica giostra di cavalli che viene allestita in piazza.

Mercatini nel Castello di Limatola

Nella nostra panoramica dei mercatini di Natale non poteva mancare quello che viene allestito in provincia di Benevento, e più precisamente al Castello di Limatola. Una location suggestiva, che in questo periodo si colora con le luci care a Santa Claus. Nel castello ci saranno giullari, cortei medievali, falconieri, stand gastronomici e musica... nonché la casa di Babbo Natale.

Mercatini di Natale a Candelara

Candelara si trova in provincia di Pesaro ed è uno dei borghi più belli di tutta la penisola. Il paese viene allestito con candele artigianali da metà novembre fino a metà dicembre. L'atmosfera che si respira è davvero suggestiva.

Mercatini a Finale Ligure

Anche la Liguria ha i suoi mercati dedicati alla festa più dolce dell'anno. Uno dei più belli si trova a Finale Ligure. Nel villaggio viene allestita la casa di Babbo Natale, dove è possibile mangiare e dormire. Ma non solo: viene realizzata anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio per far divertire grandi e piccini.

Mercatini di Natale a Salisburgo

Ora lasciamo l'Italia per dedicarci ai mercatini di Natale in giro per l'Europa. Il primo è quello di Salisburgo, una delle città più romantiche dell'Austria. Dal 26 novembre al 6 gennaio 2020, la cittadina prende vita con tante luci e decorazioni natalizie, che vi toglieranno il fiato.

Mercatini di Natale a Copenaghen

Un'altra città che ha fatto del Natale un vero e proprio appuntamento a cui è impossibile mancare, è Copenaghen. Tutti i quartieri della città vengono allestiti per l'occasione. Oltre agli stand che vendono prodotti locali, si possono gustare buonissimi biscotti allo zenzero e si possono ammirare i calessi tradizionali.

Mercatini di Natale a Vienna

Chalet di legno, musica natalizia e specialità locali, i mercatini di Natale di Vienna sono meravigliosi. Qui è possibile assaggiare il famoso vin brulée di Villach, bevanda la cui ricetta è tenuta segreta.

Mercatini di Natale a Francoforte

A Francoforte, nel periodo natalizio, vengono allestiti la bellezza di duecento stand, dove è possibile trovare qualsiasi cosa. Tantissimi sono anche le ricette gastronomiche locali che si possono gustare in uno dei villaggi di Babbo Natale più grandi che ci sia.

Mercatini di Natale a Norimberga

Uno dei mercatini più antichi in assoluto si trova a Norimberga. È possibile visitarlo dal venerdì dell'Avvento fino al 24 di dicembre. Sono ormai 500 anni che la città ospita questo grande evento.

Mercatini di Natale a Vankleburg

E per finire, non possiamo scordare il mercatino di Natale a Vankleburg, in Olanda. Qui, ogni anno viene realizzato il mercatino sotterraneo più antico del mondo. Un vero e proprio spettacolo, perché gli stand vengono allestiti all'interno di una grotta.