Barezzi Festival 2020 Gemme

La musica non si ferma e così anche il XIV Barezzi Festival, che dà appuntamento il 13 e 14 novembre per una speciale edizione interamente in streaming dal Teatro Regio di Parma.

Gli artisti in cartellone sono Brunori Sas in esclusiva con La Toscanini NEXT, Andrea Laszlo De Simone e Massimo Volume, che saranno in live streaming; Pop X, Margherita Vicario, Colombre, Fadi, Ettore Giuradei, Valentina Polinori, Guido Maria Grillo e William Manera, protagonisti di concerti acustici esclusivi disponibili sulla piattaforma dalle ore 19.00 del giorno di programmazione.

A rendere ancora più appassionante l'appuntamento, le location utilizzate: il Teatro Regio infatti accoglierà i musicisti in luoghi inusuali come la Sartoria, la “Sala del Vascone”, il Palco Reale, che si svelano oggi per la prima volta anche al pubblico diventando il sorprendente palcoscenico di emozionanti concerti.

Il Barezzi Festival (realizzato nell’ambito di Parma Capitale Italiana per la Cultura 2020+21) ha ospitato artisti come Franco Battiato, Wim Mertens, Brad Mehldau, Philip Glass, Harbie Hancock, Stefano Bollani, Brian Auger, Fred Wesley, Enrico Rava, Michael Kiwanuka, Anna Calvi, Paolo Conte.

«Il nostro obiettivo, sull’esempio di Antonio Barezzi mecenate di Giuseppe Verdi, è promuovere la musica di qualità in tutte le sue declinazioni incentivando il “crossover” di generi e la contaminazione, offrendo in particolare ai giovani la possibilità di esprimersi» , ha spiegato Giovanni Sparano, ideatore del progetto. «Vogliamo inoltre ribadire l’originaria funzione sociale dei teatri, quali luogo di condivisione e confronto ripensando gli spazi, spalancando le porte di saloni e foyer, per accogliere tutti coloro che vorranno scoprire musica e artisti nuovi, emozionarsi e divertirsi con noi».

IL PROGRAMMA

Venerdì 13 novembre, ore 20.00, palcoscenico del Teatro Regio: Brunori Sas accompagnato in esclusiva da La Toscanini NEXT, orchestra under 35 composta da 51 elementi.

Concerti acustici (in piattaforma, a partire dalle ore 19.00): Fadi, cantautore afro-romagnolo finalista a Sanremo Giovani, live nel Palco Reale; Guido Maria Grillo dalla Sala di Scenografia; William Manera, cantautore e pianista siciliano, nella Sala del Vascone; Margherita Vicario, cantautrice e attrice romana, dal Teatro Regio.

Sabato 14 novembre alle ore 21.30 dal palcoscenico del Regio Andrea Laszlo De Simone con la sua opera "Immensità". Alle ore 19.20 lo stesso palco ospita in diretta i Massimo Volume,

Concerti acustici (in piattaforma, dalle ore 19.00): il cantautore delicato Ettore Giuradei dalla Sartoria del Regio; la cantautrice romana Valentina Polinori nel Foyer; il collettivo trentino Pop X, nella Sala di Scenografia; Colombre, brillante cantautore marchigiano, nel Ridotto.

Il pubblico può seguire via streaming il XIV Barezzi Festival acquistando dal 4 novembre su teatroregioparma.it i biglietti per ciascuna delle due giornate, secondo il programma indicato (ven 13/11, biglietto per 5 concerti €12,90; sab 14/11 biglietto per 6 concerti €8,90), oppure l’abbonamento alle due giornate (11 concerti €19,90).

Tutte le informazioni sui siti

www.teatroregioparma.it

www.barezzifestival.it