A Taormina è il giorno di Oliver Stone

Oliver Stone è stato tra i protagonisti del Taormina Film Fest, l'evento cinematografico in corso nella splendida cornice di Taormina fino al 6 luglio.

Il regista statunitense, vincitore di tre Premi Oscar ("Fuga di mezzanotte", "Platoon", "Nato il 4 luglio"), è stato insignito del premio Angelo D'Arrigo, che gli sarà consegnato sul palco del Teatro Antico di Taormina. A Taormina, Stone è stato anche protagonista di un incontro ("In Conversation With") e in suo onore sarà proiettato il film "Nato il 4 luglio".