Nicole Kidman incanta Taormina

Nicole Kidman è arrivata al Taormina Film Ffestival per ricevere il premio Arte Award e ha stregato letteralmente la bellissima cittadina siciliana, portando sul red carpet tutta la sua eleganza e il suo glamour hollywoodiano.

Grande il riconoscimento al cinema italiano. Nicole Kidman ha ricordato la lezione di Federico Fellini: «Mi considero un'attrice globale, amo il cinema russo, francese, ma è iniziato tutto con Fellini, poi c’è stato anche Kubrick, ma Fellini... A quindici anni saltavo la scuola e andavo a chiudermi al cinema per vedere immagini che non sempre capivo ma che mi toccavano a livello viscerale più che intellettuale. In più nel vostro Paese mi sono sempre sentita compresa e apprezzata. La Mostra di Venezia mi ha invitato sette volte... Mi ha colpito il vostro realismo magico. Ho visto a Cannes "La grande bellezza" nella proiezione di mezzanotte e ne sono rimasta conquistata».

L'omaggio all'Italia è davvero sentito e commovente: «A diciassette anni, come tutti gli australiani, sono partita per il viaggio in Europa, da allora ho continuato a venire sempre. Sono stata prima ad Amsterdam e poi in Italia; giravo per le strade, avrei voluto vivere qui da voi e sposare un italiano ma non è successo, anche se ci sono andata vicino. Avrei voluto imparare l'italiano e ogni volta che sono in vacanza qui tento di parlare nella vostra lingua. Mia figlia undicenne vorrebbe sempre venire, mi ha pregato anche stavolta, ma le ho detto di no perché temevo di dover lavorare troppo. La mia famiglia ama l'Italia, mia figlia è stata battezzata tra le montagne della Toscana all'aperto».

L'attrice, che al Taormina Film Festival ha tenuto una masterclass, ha parlato anche del suo impegno a favore del cinema al femminile.

