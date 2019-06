BENVENUTI AD ACQUI TERME

Acqui Terme è un’affascinante località termale già rinomata in epoca romana per le sue acque fumanti, incastonata come un raro gioiello tra vigneti e paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale UNESCO, per la loro bellezza mozzafiato, nel territorio dell’Alto Monferrato, ricco di suggestioni ambientali, paesaggistiche, artistiche ed eno-gastronomiche.

Gli imponenti resti dell’acquedotto romano che si stagliano lungo il corso del fiume Bormida testimoniano come l’acqua sia sempre stato l’elemento vitale di questa città, che offre ai suoi visitatori un’invidiabile combinazione di benessere, arte, cultura, storia, eccellenze gastronomiche, charme ed accoglienza Italiana che la rendono una destinazione unica ed accattivante.

Proprio questo territorio, a giugno e luglio, sarà ricco di eventi e di spettacoli.

Il 23 Giugno, nella prestigiosa cornice di Villa Ottolenghi, si terrà il Premio Acqui Ambiente, improntato all’assegnazione del premio letterario dedicato a Ken Saro Wiwa, il famoso intellettuale nigeriano, vittima delle autorità del suo paese per l’impegno profuso in difesa del diritto dell’uomo alla tutela dell’ambiente.

Dal 28 al 30 giugno, prenderanno vita i Ludi Aquaenses: 3 giorni di festa che trasformeranno la città in un teatro a cielo aperto con la tradizionale Notte Bianca a tema Antica Roma. Camminando per la città si potrà vivere e assaporare in maniera ludica e divulgativa il mondo di Aquae Statielle: il centro urbano così come era all’epoca romana.

Dal 30 giugno al 6 luglio, seguirà Archi’n’Rock, una settimana di ottima musica live che avrà come sfondo i meravigliosi archi romani. Saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno.

Dal 3 al 27 luglio, invece, inizierà la stagione estiva dell’ Inter Harmony International Music Festival, la prestigiosa rassegna di musica classica con una serie artisti e ospiti di eccezione imperdibili.

In autunno invece, precisamente il 19 ottobre, si terrà il Premio Acqui Storia, un premio letterario dedicato ai caduti della Divisione Acqui e che vede la partecipazione di prestigiose personalità del panorama culturale italiano ed internazionale.

Trovate tutte le info sul sito turismoacquiterme.it