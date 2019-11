Beatrice Casiraghi splendida alla Festa Nazionale di Monaco

Il 19 novembre Monte Carlo celebra la sua Festa Nazionale, tra Te Deum in Cattedrale, fuochi d'artificio e serata di Gala all'Opera.

Il momento più atteso dai sudditi (e non solo, a giudicare dall'entusiasmo con cui sono accolte le relative immagini) è quello dei saluti della Famiglia Principesca dal balcone del Palazzo, di fronte ai festanti cittadini monegaschi.

Quest'anno i gemellini Jacques e Gabriella hanno conquistato per il loro look. Jacques indossava addirittura una fiammante uniforme. Impeccabile come sempre la Principessa Charlene, che ha scelto il bianco per il suo outfit.

Ad emozionare, per eleganza e fascino, anche Beatrice Borromeo, che si è affacciata dal balcone con il marito, Pierre Casiraghi, e i due figli, i piccoli Stefano e Francesco, di due e un anno.

