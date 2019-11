Monte Carlo: è Luka Modric il vincitore del XVII Golden Foot

E‘ Luka Modric il vincitore del XVII Golden Foot. Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato assegnato martedì 12 novembre, durante la serata di gala al Fairmont Monte-Carlo hotel.

Modric, che succede a Edinson Cavani (premiato nel 2018), ha dichiarato: «E’ un momento emozionante e sono felice di ricevere questo premio. E’ importante per me e per la mia carriera. Sono davvero molto onorato di far parte di tanti altri campioni di oggi e del passato, perché il Golden Foot è un riconoscimento speciale e unico, si vince solo una volta».

Le impronte dei piedi di Luka Modric, prese durante il Gala, saranno trasformate in bronzo e si aggiungeranno a quelle di oltre cento fuoriclasse premiati con il Golden Foot lungo la celebre Golden Foot Champions Promenade del Principato di Monaco.

Per Antonio Caliendo, ideatore del Golden Foot nel 2003, è un’altra edizione da incorniciare. Sul palco della Salle D’or del Fairmont sono salite anche le Leggende di quest’anno: Carolina Morace, Paulo Roberto Falcao, Patrick Vieira e José Altafini.

Luka Modric è stato preferito a Lionel Messi e Gerard Piquè (Barcellona), Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Sergio Aguero (Manchester City), Wayne Rooney (DC United), Thiago Silva (PSG).