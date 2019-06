I Principini Jacques e Gabriella piccole star a Monte Carlo

I Principini Jacques e Gabriella di Monaco sono ancora una volta sotto i riflettori: hanno infatti conquistato l'attenzione di tutti al Festival della TV di Monte Carlo.

I gemellini hanno fatto il loro esordio sul red carpet della manifestazione e per l'occasione hanno posato con SpongeBob, il celebre personaggio cartoon che quest'anno celebra i suoi vent'anni di apparizioni tv.

Jacques e Gabriella sono apparsi in pubblico numerose volte quest'anno: al Gran Premio di Formula 1, al torneo di rugby del Principato e adesso anche al Festival della TV. Il Principe Alberto e la Principessa Charlene vogliono infatti che i gemellini si abituino agli impegni ufficiali, che da adulti diventeranno la loro principale occupazione. Una scelta diversa da quella dei Reali britannici. I piccoli Baby George, Baby Charlotte e Baby Louis sono molto protetti da mamma Kate e papà William e appaiono solo ai matrimoni reali o ad eventi di grande rilievo come il compleanno della Regina Elisabetta, per la parata Trooping the Colour.

(Foto Getty Images)