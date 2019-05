Gran Premio di Monaco: da Beatrice Borromeo ai gemellini Jacques e Gabriela, le foto più belle

Il Gran Premio di Monaco ha regalato come sempre emozioni sportive e tanta mondanità. Se sul podio sono saliti Lewis Hamilton, Sebastaian Vettel e Valtteri Bottas, tra il pubblico non sono mancate le celebrità. Presenti naturalmente il Principe Alberto e la Principessa Charlene, ma anche altri componenti della famiglia non hanno mancato di farsi notare.

C'erano Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. E anche Andrea Casiraghi, con la moglie Tatiana Santo Domingo e i figli, Alexandre, detto Sasha, e India. Presenti anche Jacques e Gabriella, i gemellini principeschi, che con il papà hanno visitato i paddock, visibilmente emozionati. C'era anche Alexandra di Hannover, figlia della Principessa Carolina. Assente invece Charlotte Casiraghi, forse impegnata nei preparativi di nozze con Dimitri Rassam.

A farsi notare anche Bob Sinclar, Patrick Dempsey, Bella Hadid, i regnanti di Svezia. Non è mancato naturalmente l'omaggio a Niki Lauda, scomparso appena pochi giorni prima.

(Foto Getty Images)