Da Jennifer Lopez e Ben Affleck ai fuochi d'artificio, il Principato brilla anche d'estate

Anche se era stato annullato il concorso internazionale piro-musicale Art En Ciel, che premia i fuochi d’artificio più belli tirati con l’accompagnamento di una selezione musicale, il Principato ha comunque deciso di organizzare due serate pirotecniche senza competizione. La prima sabato 31 luglio con inizio alle 22 e la seconda sabato 7 agosto alle 21,30. Gli artificieri saranno sulla grande diga del porto d’Hercule e lo spettacolo sarà quindi visibile a tutti. Ma per esserci, ed è molto importante, bisogna avere con sé un documento di identità e il pass sanitario.

CONCERTI A PALAZZO

Nel Cortile d’Onore del Palazzo Principesco vengono organizzati i concerti d’estate con l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo. Domenica 1° agosto a dirigere ci sarà il maestro Kazuki Yamada. Repertorio su musiche di Toru Takemitsu, Jean Sibelius e Franz Schubert. Al violino Sergej Khachatryan. Per il concerto di giovedì 5 agosto si aggiungerà al pianoforte Alexandre Kantorow per interpretare musiche di Camille Saint-Saëns e Georges Bizet.



MUSICA DALLA RUSSIA ALLO SPORTING MONTE CARLO.

Grande concerto dedicato al pubblico russo nella Salle des Etoiles, sabato 31 luglio. In scena Stas Michajlov, cantante e compositore, ma anche attore e produttore. Amatissimo nel suo paese, nel 2010 gli è stato conferito il titolo di Artista Emerito della Federazione Russa. Sul palco con lui ci saranno anche Artik e Asti, un duo che con la loro musica ha raggiunto sul web oltre 1 milione e mezzo di fan.

CENA NEL PRINCIPATO PER J. LO E BEN AFFLECK

Sono arrivati in Costa Azzurra direttamente da Los Angeles in jet privato, poi sono andati per mare con un super yacht a Saint Tropez, prima di raggiungere il Principato. Si parla di loro per il compleanno di Jennifer Lopez, ma soprattutto per il ritorno di fiamma con Ben Affleck. Qui a Monaco hanno cenato e brindato al ristorante Coya Monte-Carlo, dove hanno continuato festeggiare.

Andrea Munari