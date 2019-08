ARIETE

Brownies al cioccolato

TORO

Panna cotta

GEMELLI

Cannoli siciliani

CANCRO

Torta tenerina

LEONE

Salame di cioccolato

VERGINE

Torta di carote

BILANCIA

Chiffon cake

SCORPIONE

Zuppa inglese

SAGITTARIO

Macarons

CAPRICORNO

Ciambelline al vino

ACQUARIO

Torta magica

PESCI

Crepes alla nutella

Dolci e buon umore. A ciascun segno, la sua ricetta Segno per segno, le ricette in cui cimentarsi per ritrovare il buonumore.