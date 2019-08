Buon compleanno Raoul Bova!

Raoul Bova è nato a Roma il 14 agosto 1971. Inizialmente si dedica al nuoto, ma sarà la televisione a dargli le prime soddisfazioni e fargli capire di essere portato per lo spettacolo e la recitazione.

In tv Raoul Bova interpreta serie di successo come "La piovra", "Ultimo", "Distretto di Polizia", "Nassiriya - Per non dimenticare", "I Cesaroni". Sul grande schermo, ricordiamo "Palermo Milano - Solo andata", "I cavalieri che fecero l'impresa" di Pupi Avati, "La finestra di fronte" di Ferzan Özpetek, "Scusa ma ti chiamo amore", "Baarìa" di Giuseppe Tornatore, "Immaturi", "La scelta" di Michele Placido.

Raoul Bova è stato sposato con Chiara Giordano, da cui ha avuto i figli Sophia, Alessandro Leon e Francesco. Adesso Raoul è legato all'attrice, showgirl e modella spagnola Rocío Muñoz Morales,da cui ha avuto le figlie Luna e Alma.

(Foto Getty Images)