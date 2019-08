Domenico Modugno: 25 anni fa scompariva uno degli artisti italiani più amati nel mondo

Domenico Modugno è scomparso 25 anni fa, il 6 agosto 1994.

L'artista era nato il 9 gennaio 1928 a Polignano a Mare, in Puglia. Tra gli autori italiani di musica più amati anche internazionalmente (ha venduto dischi negli Stati Uniti senza mai registrarli in inglese, primato che condivide solo con un altro italiano, Renato Carosone), ha composto oltre 200 canzoni, vendendo oltre settanta milioni di dischi. Inoltre, è stato un volto cinematografico e televisivo: ha infatti interpretato 38 film al cinema e sette in televisione, recitato in 13 spettacoli teatrali e vinto quattro Festival di Sanremo. Autore di una canzone leggendaria come "Nel blu dipinto di blu" (subito ribattezzata "Volare"), ci ha lasciato canzoni come "Addio... Addio", "Piove", "Vecchio frac", "La lontananza". Lo ricordiamo con una gallery delle sue foto più belle. (foto Olycom).