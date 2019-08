Heidi Klum sceglie Capri per le nozze. Sullo yacht che ospitò Jackie Kennedy

Heidi Klum ha fatto sognare con le sue romantiche nozze italiane. La Klum ha infatti scelto Capri per le nuove nozze con Tom Kaulitz (che aveva sposato con rito civile lo scorso febbraio). Come se non bastasse la bellezza sfolgorante della costa, Heidi ha scelto per la festa lo yacht appartenuto un tempo al miliardario greco Aristotele Onassis, il celebre Christina O.

Uno yacht da favola, che aveva ospitato anche i festeggiamenti di nozze di Grace Kelly e del Principe Ranieri. Sul Christina O avevano trascorso momenti felici Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Liz Taylor, Richard Burton.

il Christina O è davvero mozzafiato: la sua suite padronale, con stucchi veneziani, è vasta 75 metri quadrati. Le cabine (che portano il nome delle isole greche) sono 18; non mancano piscina, pista da ballo e postazione per l'atterraggio degli elicotteri.

Guarda le foto delle nozze.

(Foto Getty Images)