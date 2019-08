Nozze a Monte Carlo: l'album di foto di Louis Ducruet

A pochi giorni di distanza dalle nozze di Louis Ducruet, il Palazzo Principesco di Monaco ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale le foto più belle del matrimonio.

Un vero racconto avvincente per immagini ed emozioni. Si vede infatti una commossa Principessa Stephanie accompagnare all'altare il figlio maggiore. Non manca la foto di rito, con il Principe Alberto e la Principessa Charlene. E la divertente foto con tutti gli invitati, sullo scalone della cattedrale, in cui in primissimo piano fa bella mostra di sé il quattro zampe della coppia.

IL MATRIMONIO DI LOUIS DUCRUET: TUTTI I PARTICOLARI

