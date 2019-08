La Regina Letizia a Maiorca: il ritratto perfetto della famiglia in vacanza

Sono sorridenti. Rilassati. Disinvolti. Il perfetto ritratto di una famiglia felice in vacanza. Nelle immagini pubblicate sui magazine, la Regina Letizia di Spagna, il Re Felipe e le due Infante, Leonor e Sofia, sembrano davvero godersi un impegno ufficiale che ha però il sapore dolce del relax estivo.

La Famiglia Reale spagnola si trova infatti alle Baleari, a Maiorca, per la 38° edizione della Copa del Rey. E' tradizione che sia il Re di Spagna a premiare i vincitori. E dunque ecco Re Felipe, con un look davvero disinvolto (pantaloncini, sneaker e zainetto), accompagnato da moglie e figlie, ugualmente vestite in stile sportivo.

Il pubblico ha apprezzato molto la semplicità della Famiglia Reale e il suo aspetto sorridente. E a diffondere queste immagini, perfetto anticipo del relax vacanziero, hanno pensato naturalmente i social. Nella gallery, alcune delle foto più belle.

