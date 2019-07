Brad Pitt, Cindy Crawford, Rami Malek... ecco come le celebrità hanno speso il loro primo stipendio

Probabilmente, molti tra noi ricordano come hanno speso il primo stipendio guadagnato. Bene, anche le celebrità hanno ben stampato in mente quel momento e ancora oggi, a tanti anni (e milioni di dollari) di distanza, hanno in mente come hanno speso i loro primi soldi.

Brad Pitt per esempio decise di acquistare una lampada e una sedia vintage. Scelta particolare, di solito ci si concede un'auto o magari un bell'orologio...

Cindy Crawford acquistò invece della carta da parati. Scelta più glamour per la modella Ashley Graham, che si concesse un bel paio di scarpe Chanel e un personal trainer che la seguisse in palestra.

Se Jennifer Lopez si regalò una Mercedes, Kelly Rowland, ex Destiny's Child, aveva fatto incetta in un negozio di alimentari, acquistando tutti quei cibi che in famiglia non si compravano perché troppo costosi.

L'attore Donald Glover ebbe la stessa ispirazione"alimentare" e si concesse finalmente tutte quelle caramelle che da bambino gli erano proibite. Rami Malek, infine, ha confessato che, con il suo primo stipendio, si è regalato una macchinetta per fare il caffè espresso.