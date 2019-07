Teatro alla Scala: le incredibili pulizie del suo maestoso lampadario

E' uno dei teatri più leggendari al mondo, il Teatro alla Scala di Milano. Merito della sua ricca storia e della sua ineguagliabile bellezza. A togliere il fiato al pubblico e ai tanti visitatori è anche l'imponente lampadario centrale, che domina la platea.

Il lampadario ha ben 383 lampadine, che vanno accuratamente pulite perché la sua luce sia sempre sfolgorante. Ma non si tratta di un'impresa da poco. Un team di elettricisti specializzati ogni anno impiega venti giorni per ridargli splendore. Il lampadario è calato in platea e dolcemente adagiato su una pedana di legno. Qui, grazie ad apposite impalcature, gli elettricisti possono ripulirlo a dovere.

Il lampadario del Teatro alla Scala non è però l'originale, che fu distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Originariamente tutto in prezioso cristallo di Boemia, adesso ha delle parti in plastica, per renderlo più leggero. E' infatti davvero immenso: si favoleggia che nella coppa che lo ancora al soffitto possa accovacciarsi un uomo. Un'altra tradizione racconta invece che il tenore Francesco Tamagno avesse un do di petto talmente potente da far tremare tutta la sua colossale struttura...