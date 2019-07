Jennifer Lopez ha festeggiato il 50° compleanno. E si è divertita moltissimo!

Compiere 50 anni non è affatto male. Vale per tutte le donne, e vale per Jennifer Lopez. Che ha deciso di festeggiare il suo compleanno con un party indimenticabile a Miami, tra fuochi d'artificio, dj set e grandi sfere dorate.

La festa si è svolta in una splendida villa a Star Island, con tanto di giardino sul mare. Jennifer Lopez è arrivata a bordo di una Porsche decappotabile 911 GTS rossa fiammante (del costo di circa 150.000), regalo di Alex Rodriguez.

Per rendervi conto dell'atmosfera festosa del party, ecco le foto e i video prontamente pubblicati sui social da J. Lo e i suoi ospiti, che raccontano l'evento.