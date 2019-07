Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman... Ecco com'erano le star da adolescenti

Oggi sono acclamate, invidiate e brillano sui red carpet, ma anche le star sono passate attraverso quella fase ricordata da molti come un periodo decisamente complicato, l'adolescenza!

Diverse celebrità ricordano infatti i tempi della scuola come un periodo di insicurezze e poca autostima, occhiali e apparecchi.

Sembra impossibile, ma la sindrome da brutto anatroccolo ha colpito anche Gwyneth Paltrow, che ricorda la sua adolescenza come "un periodo brutale", nel quale «Cercavo di crescere in un corpo scoordinato. Avevo l’apparecchio ai denti e mi rasai dietro la testa».

Per Nicole Kidman, tra i problemi che sembravano più insormontabili c'era la sua chioma rossa e fluente, che ai tempi del liceo la faceva sentire "repellente". «Avevo i boccoli che arrivavano fino al sedere e la gente me li tirava continuamente. Lo odiavo».

La top model Gisele Bündchen si disperava per la sua statura: «Ero altissima già a 14 anni, ma non era divertente. Tutti i compagni di scuola si prendevano gioco di me».

Kate Winslet e Sharone Stone erano vittime dei bulli per qualche chilo di troppo, ma Kate non ha pensato nemmeno per un momento di rinunciare ai suoi sogni: «Ho combattuto. Ho dovuto ignorare i commenti negativi. Ho dovuto credere in me stessa».

«Portavo sempre delle stupide forcine per tenere i capelli tirati indietro. Ero proprio fuori moda», racconta Sandra Bullock dei tempi in cui non avrebbe mai immaginato di calcare i principali red carpet.

Justin Timberlake, che abbiamo conosciuto nella boy band NSync, prima di diventare un sex symbol è stato un ragazzino bullizzato dai compagni di scuola per via dell’acne e dei suoi strambi capelli: «Quando sei un bambino provi con tutte le tue forze a farti accettare e quando poi cresci ti rendi conto che non è la cosa più importante e interessante. Non sarei qui se avessi ascoltato tutti quei ragazzetti che mi dicevano che ero una femminuccia con una terribile voce. Siate diversi».