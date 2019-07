Buon compleanno Baby George

Baby George festeggia il suo compleanno il 22 luglio. Il primogenito del Principe William e di Kate Middleton è nato infatti proprio in questo giorno, nel 2013. Il suo nome completo è George Alexander Louis Mountbatten-Windsor.

Baby George è anche bisnipote della Regina Elisabetta II e nipote del Principe Carlo ed è terzo in linea di successione al trono del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dei sedici reami del Commonwealth.

Baby George ha il titolo e il trattamento di Sua Altezza Reale e non ha un cognome, ma prende il nome dal feudo del titolo paterno. E' dunque, ufficialmente, il Principe George di Cambridge, in quanto figlio del Principe William, Duca di Cambridge.

Per il suo battesimo fu utilizzato il fonte battesimale usato per il primogenito della regina Vittoria, destinato a diventare Re Edoardo VII. L'acqua, come da tradizione, è quella dal fiume Giordano. Per l'occasione, la Zecca Reale emise una serie di monete commemorative. E sempre un set di monete commemorative fu coniato per il quinto compleanno di Baby George: il valore era di 5 sterline, cinque come gli anni che Baby George festeggiava. Vedremo quest'anno quali regali sono in programma...