Sarah Ferguson e il Principe Andrea: c'è chi parla di nuove nozze!

Se siete inguaribili romantici, questa è la notizia che fa per voi. Pare che Sarah Ferguson e il Principe Andrea potrebbero nuovamente sposarsi, a oltre vent'anni anni di distanza dal loro divorzio.

Un ritorno di fiamma tra l'esuberante Sarah "la rossa" e il fratello minore del Principe Carlo? Chi sa. Ve detto però che la coppia è sempre rimasta in ottimi rapporti. Sarah e il Principe Andrea vanno spesso in vacanza insieme, hanno uno chalet a Verbier, in Svizzera, e si sostengono a vicenda.

La stampa britannica, sul tema delle nuove nozze, ha già prodotto degli indizi. Il magazine Hello! ha pubblicato un'intervista in cui Sarah Ferguson ammette che «io e Andrea collaboriamo armoniosamente e cerchiamo di essere buoni genitori. Siamo più che amici». Ad aprile, il giornalista Dan Wootton aveva dichiarato, sul canale tv ITV, che Sarah e il Principe Andrea erano «friends with benefits», amici con vantaggi. A nessuno poi è sfuggita la complicità tra gli ex partner ad Ascot, nel giugno scorso.

Adesso inoltre fervono i preparativi per i 60 anni di Sarah: le figlie, Principesse Beatrice ed Eugenia, stanno preparando una festa memorabile, tra star di Hollywood, bancarelle di street food biologico (di giorno) e gran gala (la sera). Il giorno fatidico è il 15 ottobre.

Sembra ieri (ma era il 23 luglio 1986) quando una trepidante Sarah, in tiara regale e abito color avorio, entrava nell’Abbazia di Westminster per sposare il Principe Andrea. Erano poi venuti gli scandali e il divorzio (nel 1996). Adesso, questo periodo buio sembra superato. E perfino il Principe Filippo, allora il più risentito per il comportamento poco regale di Sarah, ha abbandonato ogni rancore nei suoi confronti e si dimostra indifferente.

Nuove nozze allora all'orizzonte? Chi sa. Indiscrezioni di corte sussurrano che un c'è un altro componente della Famiglia Reale ostile a un secondo matrimonio tra Sarah e il Principe Andrea. Si tratterebbe del Principe Carlo. Che non avrebbe ancora perdonato Sarah per l'appoggio incondizionato data a Lady Diana, sua carissima amica, ai tempi della bufera causata da Camilla Parker Bowles.

