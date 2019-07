Baby Archie: ecco le nuove foto. E ci sono anche i cuginetti

Baby Archie sotto i riflettori. Il piccolo di casa Windsor è stato infatti fotografato, in braccio a mamma Meghan, al King Power Royal Charity Polo Day, la partita di polo benefica in onore del presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabh, scomparso in un incidente d'elicottero lo scorso ottobre.

In campo, il Principe William e il Principe Harry. Ad assistere, la famiglie al completo. Oltre a Baby Archie, di appena due mesi, c'erano anche Baby George, Baby Charlotte e un sempre più vivace e irresistibile Baby Louis. Naturalmente c'era anche Kate Middleton, apparsa rilassata e sorridente con la cognata.

Il polo è un gioco tradizionalmente amato dalla Famiglia Reale. Invitare la fidanzata di un Principe a un match in cui gioca un componente dei Windsor significa darle finalmente un ruolo ufficiale. Così è stato per Lady Diana (vista per la prima volta con l'anello di fidanzamento a una partita in cui giocava il Principe Carlo nel 1981), per Kate Middleton e per Meghan Markle.

(Foto Getty Images)