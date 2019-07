Meryl Streep, Uma Thurman, Matt Dillon: le foto delle loro vacanze in Italia

Anche le celebrità vanno in vacanza. E quest'anno, è proprio il caso di dirlo, le loro sono davvero... Vacanze italiane! Meryl Streep per esempio è stata in Lunigiana, con i quattro figli Henry, Mamie, Grace e Louisa e si è fatta fotografare all’Oca Bianca di Pontremoli.

Mare invece per Uma Thurman, che, con il figlio Levon, è stata avvistata a Ischia. Matt Dillon ha scelto le colline della Toscana: per l'esattezza Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, e ha soggiornato nell'agriturismo Podere Casato.

Sardegna per Jared Leto, Sicilia per Johnny Galecki (della serie tv "The Big Bang Theory"), Napoli e la costiera per la star del "Trono di Spade" Sibel Kekilli. Non manca David Hasselhoff, in tenuta da bagnino...