Parco Valentino Motor Show: le foto più belle

Un'edizione ricca di pubblico e grandi emozioni, quella del Parco Valentino Motor Show 2019. Un vero anno da record: ben 54 i brand che hanno esposto le proprie auto e moto negli stand, lungo i viali del Parco del Valentino; oltre 2000 le vetture speciali che hanno sfilato a Torino per celebrare i numerosi anniversari in programma, dai 110 anni di Bugatti ai 100 di Citroën, per citarne solo alcuni, con centinaia di collezionisti provenienti da Stati Uniti, Giappone ed Europa. E grande soprattutto l'affluenza di entusiasti visitatori, che hanno affollato le piazze e le vie principali interessate dalla manifestazione, ammirando le auto protagoniste e facendosi intrattenere dagli speaker e dai collegamenti di Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell'evento.