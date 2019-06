Il compleanno del Principe William

Il Principe William è nato a Londra il 21 giugno 1982. Il suo nome completo è William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor; figlio primogenito del Principe Carlo e della Principessa Diana, è nipote della Regina Elisabetta II ed è destinato a diventare Sovrano d'Inghilterra.

La sua giovinezza, come quella del fratello minore Harry, fu segnata dalla tragica scomparsa della madre. I sudditi inglesi (e in realtà tutto il mondo) furono tremendamente colpiti dalle immagini in cui, con il fratellino minore, il padre Carlo, il nonno Filippo, duca di Edimburgo e lo zio Carlo Spencer, fratello di Diana, seguiva il feretro della Principessa del popolo.

Il Principe William ha studiato a Eton, dove ha studiato geografia, biologia e storia dell'arte e ha servito anche nell'esercito. Nel 2001 ha conosciuto Catherine Middleton, detta Kate, collega di studi alla St Andrew's University, che ha sposato il 29 aprile 2011.

Il Principe William e Kate Middleton hanno tre figli: George, Charlotte e Louis.

Nominato Duca di Cambridge il giorno del suo matrimonio, il Principe William è anche conte di Strathearn

(in Irlanda del Nord) e barone di Carrickfergus.

(Foto Getty Images)