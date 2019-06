Royal Wedding in arrivo: ecco chi è la nuova sposa!

Amanti dei Royal Wedding, preparatevi a gioire! Un nuovo matrimonio reale è in arrivo. Ebbene sì, torneranno i cappellini dalle forme più stravaganti, gli abiti color pastello e la sfilata di personaggi di sangue blu e celebrità che ormai non mancano a nessuna delle nozze coronate di questi anni.

Chi salirà all'altare questa volta? Si tratta della Principessa Beatrice di York, primogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea. Il futuro sposo è Edoardo Mapelli Mozzi, di chiare origini italiane, appena avvistato a un evento ufficiale a St.James Palace. E pare, a detta dei presenti, che Edoardo se la sia cavata più che bene.

Ma chi è Edoardo Mapelli Mozzi? Trentaquattro anni, imprenditore, milionario, ha debuttato a fianco della Principessa Beatrice al Third Annual Berggruen Prize Gala di New York e poi a Londra, alla National Portrait Gallery. Mapelli Mozzi, figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, possiede una società immobiliare ed è padre di un bambino di due anni. Piccola indiscrezione: pare che Mapelli Mozzi abbia lasciato Dana Huang, madre del bambino, proprio per la Principessa Beatrice.

Prima di Edoardo, la Principessa Beatrice era stata fidanzata per dieci anni con un manager di Uber, Dave Clark, che le aveva presentato il Principe Harry. Adesso Dave ha sposato un'altra ragazza. Ma anche per la Principessa Beatrice pare sia arrivato il momento delle nozze. Che, secondo i bene informati, si svolgeranno entro la fine di quest'anno.

(Foto Getty Images)