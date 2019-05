Baby Louis, Kate Middleton, Meghan... Quando li rivedremo tutti insieme?

Baby Louis non è più il "bambino invisibile". Il terzo figlio di Kate Middleton e del Principe William ha infatti esordito finalmente davanti all'obiettivo dei fotografi, dopo le scarse foto diffuse nei mesi precedenti. L'occasione scelta per il "reportage" è stato il Chelsea Flower Show, l'affascinante esposizione floreale per cui mamma Kate ha progettato un lussureggiante giardino.

Sulla pagina Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge sono così apparse le immagini di Kate, del Principe William e dei piccoli George, Charlotte e Louis. Ma non dovremo aspettare molto per vedere nuove foto dei Cambridge e di tutta la Famiglia Reale, compresi Meghan Markle, IL Principe Harry (forse Baby Archie, chi sa?) e naturalmente la Regina Elisabetta.

L'occasione è l'annuale appuntamento con Trooping The Colour, la grande parata militare che segna i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del Sovrano del Regno Unito, quest'anno in programma sabato 8 giugno.

E' tradizione che la Famiglia Reale assista alla parata dal balcone di Buckingham Palace, in un assembramento festoso di parenti e dei numerosi nuovi nati in famiglia. Vedremo quest'anno chi tra loro conquisterà maggiormente gli scatti dei fotografi. Sarà proprio Baby Louis?