La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano settantadue anni di matrimonio

La Regina Elisabetta d'Inghilterra e il Principe Filippo festeggiano settantadue anni di matrimonio. Si sono sposati infatti il 20 novembre 1947 nell'abbazia di Westminster Abbey, di fronte a duemila invitati (e ai duecento milioni di spettatori del matrimonio, trasmesso dalla BBC).

L'allora Principessa Elisabetta aveva otto damigelle. L'anello era stato realizzato con una pepita d'oro proveniente da una miniera gallese. L'abito, disegnato da Sir Norman Hartnell,era ispirato alla Primavera del Botticelli. La Seconda Guerra Mondiale era finita da poco e tutti i beni, dal cibo ai tessuti, erano ancora razionati. La Principessa Elisabetta dovette così i coupon per acquistare l'abito, e in tutta l'Inghilterra l'emozione fu così grande che in tanti mandarono i propri coupon alla Casa Reale, per far sì che la giovane Principessa potesse acquistare l'abito (i coupon furono gentilmente restituiti). Il bouquet era di orchidee bianche e mirto.

Dopo la cerimonia, fu servito a Buckingham Palace un pranzo a base di filetto di sogliola, sformato di pernice e dolce Bombe Glacee. I doni ricevuti furono oltre 2500 (e tra loro, una macchina da cucire, un frigorifero e un cestino da picnic), esposti al pubblico a St James's Palace. Più di diecimila i telegrammi di congratulazioni.

Le torte nuziali erano undici, ma l'ufficiale, alta più di due metri e settanta, era stata preparata da McVitie and Price con ingredienti provenienti da ogni parte del mondo, tra cui zucchero arrivato dall'Australia. Per questo il dolce fu battezzato "The 10,000 Mile Cake", torta delle diecimila miglia. Fu il Principe Filippo a tagliarla con la spada avuta come dono di nozze dal padre della Principessa Elisabetta, re Giorgio.

La coppia trascorse la luna di miele a Balmoral, in Scozia.

