Kylie Minogue: in arrivo il greatest hits Step Back In Time

Kylie Minogue è una vera hit-maker: nel corso della sua carriera, ha regalato ai fan canzoni indimenticabili, che hanno davvero segnato i tempi. Adesso l'artista ha deciso di raccogliere in un imperdibile album i suoi più grandi successi. Esce così il 28 giugno "Step Back In Time", la collezione dei brani più amati di Kylie per ripercorre la sua carriera da record, dalla hit “I Should Be So Lucky” (1987) a “Golden”, dello scorso anno.

Il percorso artistico di Kylie è d'eccellenza: oltre 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, un miliardo di streaming su Spotify e 3 BRIT Awards, 2 MTV Music Awards e un Grammy.

Kylie Minogue si esibirà anche al Festival di Glastonbury il 30 giugno.

"Step Back In Time" è disponibile in doppio CD e in versione digitale; in versione Deluxe con un libro di 32 pagine con copertina rigida; in doppio vinile; in doppio vinile verde menta in edizione limitata; in doppio vinile nero gatefold e in doppia cassetta disponibile in 5 colori in edizione limitata.

L'album contiene canzoni come “Spinning Around” e “Kids” con Robbie Williams, naturalmente “Can’t Get You Out Of My Head”, “In Your Eyes”, “Love At First Sight”, “Come Into My World”. Non mancano il bellissimo duetto con Nick Cave & The Bad Seeds “Where The Wild Roses Grow” e il singolo “In My Arms” prodotto da Calvin Harris.

La Tracklist:



Can't Get You Out Of My Head

Spinning Around

Love At First Sight

Dancing

In Your Eyes

Slow

All The Lovers

I Believe In You

In My Arms

On A Night Like This

Your Disco Needs You

Please Stay

2 Hearts

Breathe

Red Blooded Woman

The One

Come Into My World

Wow

Get Outta My Way

Timebomb

Kids (with Robbie Williams)

Stop Me From Falling

Step Back In Time

Better The Devil You Know

Hand On Your Heart

Wouldn't Change A Thing

Shocked

Especially For You (with Jason Donovan)

I Should Be So Lucky

Celebration

The Loco-Motion

Give Me Just A Little More Time

Never Too Late

Got To Be Certain

Tears On My Pillow

Je Ne Sais Pas Pourquoi

What Kind Of Fool (Heard All That Before)

What Do I Have To Do?

Confide In Me

Put Yourself In My Place

Where The Wild Roses Grow (with Nick Cave & The Bad Seeds)

New York City (Bonus Track)