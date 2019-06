Phil Collins: le foto più belle dal live di Milano

Phil Collins ha emozionato, commosso e regalato a Milano una serata di grande, indimenticabile musica. L'artista si è esibito al Forum di Assago, unica data italiana del suo Still Not Dead Yet Live Tour 2019, con uno show che rimarrà a lungo nella memoria degli spettatori. Radio Monte Carlo era radio ufficiale.

Grande energia, nonostante il fatto che Phil Collins, a causa dei suoi problemi di salute, si presenti con un bastone e prenda posto su una sedia girevole. Ma ci sono tutte le hit che hanno segnato la storia dei Genesis (le immagini appaiono proiettate sul mega-schermo) e quella della carriera da solista dell'artista. In crescendo, da “Against All Odds” e “Another Day in Paradise” a “Throwing It All Away” e “Follow You Follow Me”, da “Separate Lives” a “You Know What I Mean”, in cui a suonare al pianoforte è il figlio Nicolas. Il ballo è irrefrenabile quando arriva il momento di “In The Air Tonight”, “You Can't Hurry Love”, “Sussudio”. Gran finale con “Take Me Home”.

(Foto Francesco Prandoni)