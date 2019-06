Incognito: il tour per festeggiare 40 anni di carriera

Un tour per festeggiare i 40 anni di carriera: gli Incognito hanno deciso di celebrare nel modo migliore, in musica, un anniversario tanto importante. La band suonerà anche in Italia: queste le date in cartellone

6 luglio Monopoli (Bari) – Coccaro Jazz 2019

8 luglio Roma – Casa del Jazz

9 luglio Milano – Estate Sforzesca

E' dal 1979 che gli Incognito (capitanati dal carismatico leader Bluey) incantano il pubblico con il loro sound, ricco di groove soul e funk, e i loro album di successo. Ultimo, in ordine di tempo, è “In Search of Better Days”. Il disco vede la partecipazione di Imaani, Vanessa Haynes, Tony Momrelle, Katie Leone e Vula Malinga, tra le voci più profonde e soul del panorama musicale inglese; del pianista Avery Sunshine, del batterista Richard Spaven, del percussionista Jody Linscott e del leggendario pianista giapponese Tomoyasu Hotei.

I numeri degli Incognito

17: gli album di studio

3: gli album live

5: le raccolte

1992: l'anno di pubblicazione del celebre album "Tribes, Vibes + Scribes"

750.000: e oltre, le copie vendute della loro hit "Don't You Worry About A Thing", bellissima cover di Stevie Wonder

1981: l'anno di pubblicazione del primo album, "Jazz Funk"



