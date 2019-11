Monte Carlo Nights festeggia i suoi 30 anni con una preziosa compilation

E' un traguardo d'eccezione: Monte Carlo Nights festeggia i suoi trent'anni, tutti all'insegna della grande musica.

Era infatti il 1989 quando Radio Monte Carlo conquistava gli ascoltatori più esigenti e sofisticati con un programma destinato a fare la storia: Monte Carlo Nights, uno spazio intimo e privilegiato, caratterizzato da una selezione musicale ricercata e da un sound originale. Da allora Monte Carlo Nights è diventato il punto di riferimento per tutti gli amanti della musica di qualità.

Condotto dall’inconfondibile voce di Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights è un emozionante viaggio alla scoperta di inediti universi sonori e da 30 anni colora le notti di tanti ascoltatori, sorpresi e affascinati dalle sensazioni uniche che i suoi suoni sanno regalare.

I 30 anni di Monte Carlo Nights sono un’occasione unica, che Radio Monte Carlo festeggia con una preziosa raccolta dedicata agli artisti più rappresentativi che sono stati ospiti del programma. La raccolta esce il 29 novembre in triplo cd e in triplo vinile.

E non è tutto: il 29 e il 30 novembre è il prestigioso Blue Note di Milano a celebrare i 30 anni di Monte Carlo Nights con due serate d'eccezione battezzate Monte Carlo Nights Story 30. Nick The Nightfly salirà sul palco con la sua band insieme ai grandi artisti e musicisti che hanno condiviso con lui questo lungo percorso, da Sarah Jane Morris a Tony Momrelle (ex solista degli Incognito), per uno show reso indimenticabile dai grandi brani di George Benson, Miles Davis, James Taylor, Sting, Pino Daniele, Stevie Wonder.